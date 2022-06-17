احياء ذكرى الشهداء الخالدة

باكو، 17 يونيو، (اذرتاج)

قام رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس نيكولاس مادورو زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع اكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وثم شاهد الضيف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.