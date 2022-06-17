باكو، 17 يونيو، (أذرتاج) قام اليوم رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس نيكولاس مادورو وضع اكليلا من الزهور أمام ضريح حيدر علييف تخليدا لذكراه.

AZERTAG.AZ : رئيس فنزويلا يزور ضريح حيدر علييف

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