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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي بالأمين العام للجامعة العربية

    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 17 يونيو اليوم بالأمين العام للجامعة العربية وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي بالأمين العام للجامعة العربية
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