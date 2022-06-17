باكو، 17 يونيو، أذرتاج التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 17 يونيو اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود باراك.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق

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