باكو، 17 يونيو، أذرتاج التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 17 يونيو اليوم برئيسة كرواتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيسة كرواتيا السابقة

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