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    منتدى باكو يناقش طرق السلام والأمن والتنمية في العالم العربي والإسلامي في الشرق الأوسط

    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٨:٢٤]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    يواصل منتدى باكو العالمي في نسخته التاسعة فعالياته عبر حلقات نقاش 17 يونيو اليوم.

    ناقش كبار المسؤولين السابقين في منطقة الشرق الأوسط في حلقة نقاش معنونة بإيجاد طرق السلام والامن والتنمية في العالم العربي والإسلامي في الشرق الأوسط.

    واهتمت الحلقة المنظمة تحت اشراف عمرو موسى رئيس الجامعة العربية السابق وزير الخارجية المصري السابق بنافذين قادرين على ضمان اطار احسن من اجل تعزيز السلام والامن والاستقرار في الشرق الأوسط وسبل حل النزاعات الواقعة والتصدي لانتشار السلاح النووي في المننطقة وإنتاج الطاقة في العالم وتأثير التنويع في تصدير النفط والغاز على عدم الاستقرار في سوق الطاقة وكذلك تأثير القضية بين اهل السنة والشيعة على نافذين في مجالي الدولة وغير الدولة.

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