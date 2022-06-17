أذربيجان: 34 إصابة بكورونا في 17 يونيو

باكو، 17 يونيو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 34 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 15 مصابا من الفيروس خلال 17 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و959 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و145 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و715 مريض منهم ويستمر علاج 99 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1899 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و934 ألف و154 فحص طبي.