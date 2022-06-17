أذربيجان: تطعيم 2117 جرعة من لقاح كورونا في 17 يونيو

باكو، 17 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2117 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 327 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و307 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1338 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و750 ألف و600 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و351 ألف و876 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و851 ألف و827 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و299 ألف و20 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و877.