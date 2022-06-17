مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وروسيا

باكو، 17 يونيو (أذرتاج)

جرت في 17 يونيو مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين اجرا تبادل الآراء حول المسائل الثنائية الملحة.

كما تركزت المكالمة الهاتفية على مناقشة الوضع الراهن في المنطقة ومسائل تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان. واكد الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل للبيانين الثلاثيين.

واتفق الطرفان على مواصلة مناقشة المسائل في اطار الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي الى أذربيجان.