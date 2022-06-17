  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الفنزويلي ينهي زيارة عمل الى أذربيجان

    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٠٢]

    باكو، 17 يونيو (أذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو في 17 يونيو زيارة عمل الى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا على مقدم الضيف الرفيع المستوى.

    كان في وداع الرئيس الفنزويلي في ارض المطار نائب وزير الخارجية إلنور محمدوف والأشخاص المسئولون الآخرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الفنزويلي ينهي زيارة عمل الى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٠١]
    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وروسيا
    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٨:٢٤]
    منتدى باكو يناقش طرق السلام والأمن والتنمية في العالم العربي والإسلامي في الشرق الأوسط
    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
    رئيس فنزويلا يزور ضريح حيدر علييف
    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٥‎]
    احياء ذكرى الشهداء الخالدة
    الرئيس الفنزويلي ينهي زيارة عمل الى أذربيجان الرئيس الفنزويلي ينهي زيارة عمل الى أذربيجان الرئيس الفنزويلي ينهي زيارة عمل الى أذربيجان