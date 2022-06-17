باكو، 17 يونيو (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو في 17 يونيو زيارة عمل الى جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا على مقدم الضيف الرفيع المستوى. كان في وداع الرئيس الفنزويلي في ارض المطار نائب وزير الخارجية إلنور محمدوف والأشخاص المسئولون الآخرون.

AZERTAG.AZ : الرئيس الفنزويلي ينهي زيارة عمل الى أذربيجان

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