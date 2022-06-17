بحث توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين دوائر الاعمال الأذربيجانية والتركية

باكو، 17 يونيو (أذرتاج)

جرى لقاء مع وفد المجلس العملي التركي الاذربيجاني لهيأة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية في وكالة ترويج التصدير والاستثمار (اذبرومو).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين دوائر الاعمال لأذربيجان وتركيا والاعمال التي تقوم بها اذبرومو في هذا المجال، إمكانيات تنفيذ المشاريع المشتركة والفعاليات.