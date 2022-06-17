وزير الخارجية يلتقي رئيس المجموعة للجنة الممثلين لدى المجلس الأوروبي

باكو، 17 يونيو (اذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 17 يونيو مع رئيس مجموعة المحدّثين (GR-DEM) حول الديمقراطية للجنة الممثلين لدى المجلس الأوروبي والممثل السويدي الدائم لدى المجلس الأوروبي مارتين اهنبرغ والوفد المرافق له، المكون من سفراء أعضاء في (GR-DEM).

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين أذربيجان والمجلس الأوروبي وآليات تنفيذ خطة العمل للمجلس الأوروبي بخصوص أذربيجان لفترة ما بين 2025-2022.

أحاط الوزير جيهون بايراموف الجانب المقابل علما بالوضع الراهن الناشئ بعد النزاع في المنطقة واعمال إعادة البناء والإعمار المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال والخطوات التي تتخذها الحكومة الأذربيجانية في إزالة الألغام من مخلفات الاحتلال وبناء السلام.

واكد أعضاء الوفد على أهمية المناقشات واللقاءات التي اجراها خلال الزيارة من حيث التعرف ميدانيا على البلد ولاسيما تطويره.

واجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.