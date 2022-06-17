تركمان لبنان يرفعون علم أذربيجان في الطرق بمناسبة يوم النجاة الوطني

باكو، 17 يونيو (أذرتاج)

بمناسبة يوم النجاة الوطني الاذربيجاني، رفع تركمان لبنان علم أذربيجان في الطرق المؤدية الى البلدات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية في لبنان ان عدد التركمان في شمال لبنان حوالي 30 ألف نسمة ويحتفلون بأعياد وطنية لأذربيجان وتركيا الى جانب الأعياد اللبنانية ويحبون كلا البلدين.