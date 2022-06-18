البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0138
أورو EUR 1 1.7895
دولار أسترالي AUD 1 1.1935
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3362
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1064
كرون دنماركي DKK 1 0.2406
لاري جورجي GEL 1 0.5828
روبي هندي INR 1 0.0218
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3132
دينار الكويت KWD 1 5.5375
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862
بيسو المكسيك MXN 1 0.0832
جنيه مصري EGP 1 0.0907
لاي مولدوفا MDL 1 0.0885
كرون النرويج NOK 1 0.1706
زلوتي بولندا PLN 1 0.3792
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0212
روبل روسي RUB 1 0.0292
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2599
دولار سنغافورة SGD 1 1.2273
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1521
دولار تايوان TWD 1 0.0572
ليرة تركيا TRY 1 0.0982
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0786
كرون التشيك CZK 1 0.0724
يوان الصين CNY 1 0.2537
جنيه إنكلترا GBP 1 2.092
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4924
كرون السويد SEK 1 0.1674
فرنك سويسرا CHF 1 1.7542
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1324
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.2698
بيسو تشيلي CLP 100 0.1962
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك