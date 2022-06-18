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    منتدى باكو يناقش مواضيع مختلفة ضمن حلقة نقاش في حقوق الإنسان والديمقراطية والتحديات الجديدة في القرن ال21

    ١٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]

    باكو، 18 يونيو، أذرتاج

    تنظم حلقة نقاش في موضوع "حقوق الانسان والديمقراطية والتحديات الجديدة" ضمن منتدى باكو العالمي التاسع في عاصمة أذربيجان.

    يناقش المشاركون فيها مواضيع مختلفة ومن أهمها لماذا يحدث ابتعاد واضح لمعظم المواطنين عن الأنظمة الديمقراطية التي كانت تثير قبل العقود اعجابا وحيرة؟ واستراتيجيات التسويق في إرادة الانسان وكم سوف تكون الديمقراطية حقيقية لو كان من الممكن إنتاجها عبر الاخبار المزيفة والادراك المغرض وكم يكون مدى تأثير الديمقراطية اذا تزايد فارق بين النخبة التي تتخذ قرارات والمجتمع الذي تعبأ وماذا تشدد عليها العقائد الرئيسية للنظام العالمي الجديد في ظروف تكتسب فيها الأنماط السياسية الجديدة المتمركز اكثر مثل الصين وسنغافورة اعجابا وتأثيرا ومجابهة الديمقراطيات التقليدية الغربية حركات مختلفة حتى في دولها وغيرها.

     

     

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