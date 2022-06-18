الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 78 حالة حريق و4 حالات حرجة وحالة حادث مروري و3 حالات محاولة للانتحار تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 11 شخصا وبينهم 3 أشخاص حاولوا الانتحار وشخص محتجز داخل شاحنة مشوهة جراء انقلابها في وادٍ بقرية قره مراد بمحافظة جدابيك وأجلي 20 شخصا الى الأراضي الآمنة جراء الحرائق التي أصابت شخصا بحروق.