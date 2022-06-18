وزير النفط الإيراني: ننشئ لجنة مشتركة مع أذربيجان لاستغلال بعض من الحقول في بحر الخزر

طهران، 18 يونيو، أذرتاج

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي في تصريح له لصحفيين إننا توصلنا إلى اتفاق مع جمهورية أذربيجان على إنشاء لجنة مشتركة لاستغلال بعض من الحقول في بحر الخزر.

وأوضح أوجي أنّ الاستغلال المشترك لموارد الطاقة واستخراجها وتصديرها يستجيب لمصالح كلا الدولتين:

"لشركات إيران وأذربيجان خبرة كبيرة في هذا المجال وكون كلا البلدين غنيين بالنفط والغاز رهن تنمية علاقات التعاون وإيران مهتمة بتنمية العلاقات مع جيرانها القريبة وأذربيجان هي الأخرى جار قريب من إيران ودولة صديقة. ولكلا البلدين إمكانات كبيرة ومن الضروري الاستفادة من هذه الإمكانات.