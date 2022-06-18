منتدى باكو يناقش مواضيع مختلفة ضمن حلقة نقاش في الفقر والجوع والغذاء وتغير القطاع الزراعي

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

تنظم حلقة نقاش في موضوع " الفقر والجوع والغذاء وتغير القطاع الزراعي" ضمن منتدى باكو العالمي التاسع المنعقد في عاصمة أذربيجان في "التهديدات على النظام العالمي".

وناقش المشاركون في حلقة النقاش مواضيع ما هي القيم التي يجب تلقنها عن خبرة البلدان الثرية في ظل اجتياح حاجة واسعة الى الزراعة غير المضرة من حيث المناخ عبر العالم وما هي تدابير يمكن اتخاذها نظرا لوجود عدد كبير من الأنهار المشتركة في العالم وتزايد قلة هطل الأمطار على مر الزمن علما بأن 70 في المائة من صرف المياه العالمي من نصيب الزراعة وما هو دور يجب أنّ تلعبه احتياطيات المخازن والمخافر على النطاقات المحلي والإقليمي والدولي بالأخذ بعين الاعتبار حرب أوكرانيا وسائر التأثيرات على الأسعار الغذائية وكيف الوضع المتعلق بتقلص المساحات الغابية العالمية وما أحوال زيادة تحول الحقول الصالحة للزراعة الى الصحارى وما هو يمكن فعله بشأن إزالة المشكلة الخطيرة الخاصة بالنفايات الغذائية وغيرها.