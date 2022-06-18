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    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 122 دولار

    ١٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٣٠]

    باكو، 18 يونيو، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 121.97 دولار بعد انخفاضه 3.66 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 122 دولار
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