أذربيجان تصدر بضائع بقيمة ملياري دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال مايو

باكو، 18 يونيو، (اذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة ملياري دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهرد مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 158.5 مليون دولار خلال شهر.