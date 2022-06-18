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    ارتفاع صادرات الشاي تقريبا

    ١٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٣٤]

    باكو، 18 يونيو، (اذرتاج)

    صدرت 886 طن من الشاي من البلد خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 5.1 مليون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت 481 طن من الشاي بقيمة 3.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع صادرات الشاي تقريبا
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