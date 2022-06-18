ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

باكو، 18 يونيو، (اذرتاج)

تم إنتاج اللحم إلى 15.3 ألف طن في البلاد خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية ان قيمة استيراد اللحوم بلغت 26.7 مليون دولار.

يذكر أنه تم استيراد 14.7 ألف طن لحوم بقيمة 25.8 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.