باكو، 18 يونيو، (اذرتاج) استوردت أذربيجان 4482 طن من الحليب خلال 5 أشهر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 6.6 مليون دولار. يذكر أن البلد استورد 3203 طن من الحليب بقيمة 4.7 مليون دولار خلال اشهر يناير - مايو من العام الماضي.

AZERTAG.AZ : ارتفاع الواردات من الحليب

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