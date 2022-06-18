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    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

    ١٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٤٢]

    باكو، 18 يونيو، (اذرتاج)

    تم تصدير 73.2 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال 5 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 119.6 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

    يذكر أنه تم تصدير 62.8 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 84.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
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