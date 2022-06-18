أذربيجان: إصابة 26 شخصا من كورونا في 18 يونيو

باكو، 18 يونيو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 26 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 6 مصابين وتوفي مصاب من الفيروس خلال 18 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و985 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و151 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و716 مريض منهم ويستمر علاج 118 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2189 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و936 ألف و343 فحص طبي.