أذربيجان: تطعيم 1522 جرعة من لقاح كورونا في 18 يونيو

باكو، 18 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1522 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 189 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و256 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 934 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و752 ألف و122 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و352 ألف و65 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و852 ألف و83 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و299 ألف و954 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 248 ألف و20.