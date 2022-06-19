باكو، 19 يونيو، أذرتاج تعرضت مواقع جيش أذربيجان قرب قرى يوخاري أيريم وبارماق بناء وزيوَل بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني لطلقات نارية مكثفة عن مواقع جيش أرمينيا بقريتي زر كند ويوخاري شورجه بمحافظة باسار كيجار عبر الحدود الدولية مساء 18 يونيو وليلة 19 يونيو باستخدام الاسلحة النارية مختلفة العيار. قالت وزارة الدفاع في بيان إن جيش أذربيجان اتخذ تدابير مماثلة.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان في كلبجار تعرضت لطلقات نارية مكثفة عبر الحدود

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