مشاركون في منتدى باكو العالمي التاسع يسافرون الى قره باغ المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

سافر 19 يونيو اليوم مشاركون في فعاليات منتدى باكو العالمي في نسخته التاسعة الى منطقة قره باغ الاقتصادية مدينتي فضولي وشوشا المحررتين من الاحتلال الأرميني.

زيارة منظمة بغية تفقد اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح والتأهيل الجارية في منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية الاذربيجانيتين وتنميتهما بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وكذلك التعرف على فعاليات تطهير تلك الاراضي من الألغام المغروسة من قبل قوات أرمينيا قبل الحرب وفي اثناء انسحابها من الاراضي الأذربيجانية يرافق الضيوفَ فيها ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية المحلية والاجنبية.