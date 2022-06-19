مشاركون في منتدى باكو العالمي التاسع يتوجهون الى مدينة شوشا غادرين مدينة فضولي المحررتين من الاحتلال الأرميني

فضولي المحررة، 19 يونيو، أذرتاج

بعد أن هبطت طائرة أقلت 19 يونيو اليوم مشاركين في فعاليات منتدى باكو العالمي في نسخته التاسعة في زيارتهم منطقة قره باغ الاقتصادية مدينتي فضولي وشوشا المحررتين من الاحتلال الأرميني على مدرج مطار فضولي الدولي توجهوا الى مدينة شوشا المحررة.

هذا وإن زيارة منظمة بغية تفقد اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح والتأهيل الجارية في منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية الاذربيجانيتين وتنميتهما بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وكذلك التعرف على فعاليات تطهير تلك الاراضي من الألغام المغروسة من قبل قوات أرمينيا قبل الحرب وفي اثناء انسحابها من الاراضي الأذربيجانية يرافق الضيوفَ فيها ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية المحلية والاجنبية.