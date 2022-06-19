المغرب.. مؤسسة فكر وكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط ينظمان ندوة دولية حول "اللسانيات والتنمية"

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

تنظم كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، ندوة دولية في موضوع :"اللسانيات و التنمية مساهمات في تطوير المجال و المجتمع"، وذلك في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2022، حسبما قال الصحفي المغربي عبد العزيز اغراز في حديثه مع مراسل أذرتاج.

ويشارك في أشغال هذه التظاهرة العلمية التي تعقد بشراكة مع جمعية جهات المغرب، وبتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، أساتذة باحثون من عدة دول عربية، ويحضرها وزراء ومسؤولون وأساتذة وطلاب باحثون.

ووفق الجهات المنظمة، ستنطلق فعاليات جلسة الافتتاح يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 ابتداء من الساعة التاسعة و خمسةً و أربعين دقيقة بمدرج الشريف الادريسي بالكلية المركز ، باب الرواح، بالعاصمة المغربية الرباط.