باكو، 19 يونيو، أذرتاج تعرضت مواقع جيش أذربيجان قرب قرية وزيوَل بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني لطلقات نارية مكثفة مرة اخرى خلال اليوم عن مواقع جيش أرمينيا بقرية يوخاري شورجه بمحافظة باسار كيجار عبر الحدود الدولية ظهر 19 يونيو اليوم باستخدام الاسلحة النارية مختلفة العيار خاصة بنادق القنص. قالت وزارة الدفاع في بيان إن جيش أذربيجان اتخذ تدابير مماثلة.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تعيد استهداف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود خلال اليوم وباستخدام بنادق القنص

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