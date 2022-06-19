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    سياسة


    مشاركون في منتدى باكو العالمي التاسع يصلون الى مدينة شوشا غادرين مدينة فضولي المحررتين من الاحتلال الأرميني

    ١٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٩:١٩]

    شوشا المحررة، 19 يونيو، أذرتاج

    وصل 19 يونيو اليوم مشاركون في فعاليات منتدى باكو العالمي في نسخته التاسعة في زيارتهم منطقة قره باغ الاقتصادية مدينتي فضولي وشوشا المحررتين من الاحتلال الأرميني الى مدينة شوشا المحررة بعد زيارتهم مدينة فضولي المحررة.

    هذا وإن زيارة منظمة بغية تفقد اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح والتأهيل الجارية في منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية الاذربيجانيتين وتنميتهما بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وكذلك التعرف على فعاليات تطهير تلك الاراضي من الألغام المغروسة من قبل قوات أرمينيا قبل الحرب وفي اثناء انسحابها من الاراضي الأذربيجانية يرافق الضيوفَ فيها ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية المحلية والاجنبية.

    AZERTAG.AZ :مشاركون في منتدى باكو العالمي التاسع يصلون الى مدينة شوشا غادرين مدينة فضولي المحررتين من الاحتلال الأرميني
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