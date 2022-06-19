نخجيوان: المنتدى الطبي الدولي الأول يواصل فعالياته

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

انطلقت أمس في نخجيوان فعاليات المنتدى الطبي الدولي الأول.

في البداية زار المشاركون معرض منتجات الصيدليات والمعدات الطبية.

تشارك في المنتدى اكثر من 20 شركة متخصصة في انتاج معدات التدريس والطب والأدوية والمنتجات الغذائية وبيعها.

قال رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي واصف طالبوف ان نخجيوان شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث أنشئت فيها أكثر من 200 مؤسسة صحية مزودة بأحدث المعدات الطبية.

استمع المشاركون الى كلمات ألقاها كل من البروس عيسايف رئيس جامعة نخجيوان وجوناي كرايبايلي رئيسة جامعة الطب الأذربيجانية، ورئيس فرع باكو لجامعة موسكو الحكومية للطب عزيز علييف وحمد الله تشوالتشي رئيس جامعة قارا دنيز الفنية.

ثم عرض مقطع فيديو تعريفي عن نخجيوان.

ثم استمر المنتدى بالامسية الموسيقية.