بدء ضخ الغاز الاذربيجاني في خط انابيب الغاز البلغاري اليوناني

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

بدأ ضخ الغاز الاذربيجاني في خط انابيب الغاز البلغاري اليوناني الجديد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن راديو بلغاريا ان حجما تجريبيا من الغاز سيضخ في خط الانابيب حتى نهاية شهر يونيو. بعد ذلك، سيبدأ نقل حجم كامل من الغاز ابتداء من الأول من يوليو.

ستشتري بلغاريا مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني خلال سنة.

يربط خط انابيب IGB (Interconnector Greece-Bulgaria) شبكة الغاز البلغاري الوطني "بلغارترانسغاز" بشبكة الغاز اليوناني. طاقة نقل الغاز بخط الانابيب، الذي طوله 140 كلم في بلغاريا، 3 مليارات متر مكعب سنويا وسيتم توسعة طاقته الى 5.5 مليارات متر مكعب. قيمة مشروع هذا الخط 145 مليون يورو.

سيرتبط IGB من خط انابيب الغاز العابر للادرياتيكي بنظام الغاز اليوناني الوطن وثم بميناء الكساندروبوليس من خلال ناقل الغاز العائم. مع هذا، يخطط IGB توصيل الغاز الطبيعي في المستقبل من اليونان الى بلغاريا، منها الى صربيا ومقدونيا الشمالية ورومانيا والمجر وكذلك أوكرانيا.