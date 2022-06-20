أذربيجان: تطعيم 1265 جرعة من لقاح كورونا في 19 يونيو

باكو، 20 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1265 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 198 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و148 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 802 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و753 ألف و387 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و352 ألف و263 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و852 ألف و231 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و300 ألف و756 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 248 ألف و137.