أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان.

بلغت حجم الصادرات الى أوكرانيا 321.5 مليون دولار وإلى روسيا 271 مليون دولار والى بيلاروس 72.3 مليون دولار.