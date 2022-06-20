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    استيراد 6843 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 5 أشهر

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]

    باكو، 20 يونيو، (اذرتاج)

    تم استيراد 6843 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 5 مليارات و135.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

     

    AZERTAG.AZ :استيراد 6843 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 5 أشهر
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