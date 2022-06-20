  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري خلال العام

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٣٤]

    باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في أبريل وأدنى معدل لها في مايو.

    وبلغت قيمة عمليات التصدير في أبريل 3 مليارات و842.4 مليون دولار أمريكي وفي مارس مليارين و13.2 مليون دولار.

    يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال 4 أشهر بلغت 15 مليارا و416.5 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري خلال العام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 9 مليارات و613.6 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
    هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية
    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    استيراد 6843 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 5 أشهر
    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري خلال العام