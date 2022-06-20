معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري خلال العام

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في أبريل وأدنى معدل لها في مايو.

وبلغت قيمة عمليات التصدير في أبريل 3 مليارات و842.4 مليون دولار أمريكي وفي مارس مليارين و13.2 مليون دولار.

يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال 4 أشهر بلغت 15 مليارا و416.5 مليون دولار.