باكو، 20 يونيو، (أذرتاج) كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال أشهر يناير – مايو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال 5 أشهر مليارين و63.7 مليون مانات. وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة 514 مليون و391 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة مليار و472 مليون و598 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 53 مليونا و470 ألف مانات وضريبة الطرق 23 مليونا و332 ألف مانات.

AZERTAG.AZ : هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية

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