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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 9 مليارات و613.6 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]

    باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 9 مليارات و613.6 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 5 مليارات و943.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 5 أشهر 797.4 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 9 مليارات و613.6 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
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