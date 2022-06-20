أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 9 مليارات و613.6 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]
باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 9 مليارات و613.6 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 5 مليارات و943.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 5 أشهر 797.4 مليون دولار.
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