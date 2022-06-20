أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 9 مليارات و613.6 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 9 مليارات و613.6 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 5 مليارات و943.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 5 أشهر 797.4 مليون دولار.