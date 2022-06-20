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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 20 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152

    أورو EUR 1 1.8505

    دولار أسترالي AUD 1 1.2661

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3618

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1159

    كرون دنماركي DKK 1 0.2488

    لاري جورجي GEL 1 0.5537

    روبي هندي INR 1 0.0224

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168

    دولار كندا CAD 1 1.3495

    دينار الكويت KWD 1 5.5733

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4021

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0846

    جنيه مصري EGP 1 0.0927

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0922

    كرون النرويج NOK 1 0.1951

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3997

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0185

    روبل روسي RUB 1 0.0201

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3311

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2452

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136

    دولار تايوان TWD 1 0.0586

    ليرة تركيا TRY 1 0.1153

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1622

    كرون التشيك CZK 1 0.0758

    يوان الصين CNY 1 0.2668

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2128

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5261

    كرون السويد SEK 1 0.1798

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8171

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3607

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2084

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم