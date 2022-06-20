رئيسة المجلس الوطني في زيارة عمل إلى تركيا

باكو، 20 يونيو، (اذرتاج)

قامت رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا والوفد المرافق لها بزيارة عمل إلى مدينة اسطنبول التركية.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيسة المجلس الوطني ستشارك في المؤتمر البرلماني العالمي حول "البرلمانات والاتفاقيات العالمية بشأن الهجرة واللاجئين: تعاون دولي أقوى وكيفية تحقيق التنفيذ الوطني".

وكان في استقبال الوفد الاذربيجاني في مطار اسطنبول رئيس مجموعة الصداقة في الجمعية الوطنية التركية الكبرى مع أذربيجان شامل أيريم والسفير الأذربيجاني لدى تركيا رشاد محمدوف والقنصل العام لأذربيجان في اسطنبول نرمينة مصطفايفا ومسؤولين آخرين.

وستنتهي الزيارة في 21 يونيو.