كنجة، 20 يونيو، أذرتاج اتفق كبز كنجة لكرة القدم مع قبطانه السابق. قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت بتوقيع عقد لمدة عام مع قبطان النادي السابق تورال أخوندوف البالغ 34 عاما من العمر. يذكر أنّ أخوندوف ارتدى قميص كبز فترة 2015-2017م وقاد النادي كونه قبطانا.

AZERTAG.AZ : كبز كنجة يتفق مع قطانه السابق

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده