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    كبز كنجة يتفق مع قطانه السابق

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:١٦]

    كنجة، 20 يونيو، أذرتاج

    اتفق كبز كنجة لكرة القدم مع قبطانه السابق.

    قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت بتوقيع عقد لمدة عام مع قبطان النادي السابق تورال أخوندوف البالغ 34 عاما من العمر.

    يذكر أنّ أخوندوف ارتدى قميص كبز فترة 2015-2017م وقاد النادي كونه قبطانا.

     

     

     

    AZERTAG.AZ : كبز كنجة يتفق مع قطانه السابق
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