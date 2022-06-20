نخجوان، 20 يونيو ، أذرتاج عقد المنتدى الطبي الدولي الأول في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي. وتشارك في المنتدى أكثر من 20 شركة معنية بإنتاج وتوزيع الأدوية والمواد الغذائية. قام المشاركون في المنتدى بزيارة النصب التذكاري للزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف المقام في الساحة المركزية في نخجوان ووضعوا الزهور على النصب التذكاري إجلالا لذكرى القائد العظيم. بعد ذلك زار المشاركون متحف حيدر علييف الذي افتتح في 10 مايو 1999. عندما افتتح المتحف كان يضم 420 معروضًا وفيه حاليا 5379 مقتنية معروضة.

AZERTAG.AZ : المشاركون في المنتدى الطبي الدولي الأول في نخجوان يزورون نصب الزعيم الوطني حيدر علييف

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