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    أقاليم


    أمسية احتفالية تم تنظيمها للمشاركين في الملتقى الطبي الدولي الأول

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٩]

    نخجوان، 20 يونيو، أذرتاج

    اختتم اليوم الأول للمنتدى الطبي الدولي الأول الذي عقد في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي بأمسية احتفالية كبيرة لدى المجمع الجديد "قصر نخجوان". قدّم برنامج موسيقي كبير في هذا الحدث الذي حضره حوالي 400 مشارك من المنتدى.

    هذا وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 شركة تعمل في إنتاج وتوزيع الأدوية والمواد الغذائية تشارك في المنتدى الطبي الدولي الأول.

     

     

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