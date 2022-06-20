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    سياسة


    مساعد الرئيس يلتقي الرحالة الاجانب الذين زاروا الأراضي المحررة

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٧]

    باكو، 20 يونيو، (اذرتاج)

    التقى مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم العلاقات الخارجية لدى الديوان الرئاسي حكمت حاجييف بالرحالة الأجانب الذين زاروا اذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات كتبه حكمت حاجييف في حسابه على تويتر.

    جاء فيه: "يسعدني أن ألتقي وأحيي أعضاء نادي "الأشخاص الأكثر سفرًا". زار السياح الأراضي المحررة (من كلبجر إلى شوشا) وشاهدوا حجم التخريب الأرمني ودمار الاحتلال. وفي الوقت نفسه، أعجبوا بعملية إعادة الإعمار والتخطيط العمراني السريعة التي تقوم بها أذربيجان".

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس يلتقي الرحالة الاجانب الذين زاروا الأراضي المحررة
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