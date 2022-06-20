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    الدخل الفردي للسكان

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٥‎]

    باكو، 20 يونيو، (اذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 26.4 مليارا مانات خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 2629.7 مانات.

    كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 23.4 مليار مانات.

     

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