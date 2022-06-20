باكو، 20 يونيو، (اذرتاج) سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 26.4 مليارا مانات خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 2629.7 مانات. كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 23.4 مليار مانات.

AZERTAG.AZ : الدخل الفردي للسكان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده