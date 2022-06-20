ارتفاع تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا بنسبة 32.4 %

تبليسي، 20 يونيو، (أذرتاج)

كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان 539 مليون و989.4 ألف دولار خلال أشهر يناير - مايو من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج مقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن هذا هو 132125 ألف دولار أمريكي أو 32.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

واستوردت جورجيا بضائع ومنتجات من أذربيجان بقيمة 315.871.3 ألف دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير بزيادة قدرها 48.8 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا بنسبة 89.4 في المائة.