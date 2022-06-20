تطهير مساحة 557 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 20 يونيو، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 13-18 يونيو 79 لغما مضادا للمشاة و13 لغما مضادا للدبابات و58 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 557 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.