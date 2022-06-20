باكو، 20 يونيو، أذرتاج اختتم نادي قره باغ أغدام المرحلة المحلية من معسكره الاستعدادي للموسم الجديد في العاصمة باكو. وغادر النادي الليلة الى النمسا لمواصلة معسكره الاستعدادي ويخطط تنظيم 3 مباريات ودية ضمن معسكره النمساوي.

AZERTAG.AZ : قره باغ أغدام يغادر الى النمسا لمواصلة معسكره الاستعدادي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده