قره باغ أغدام يغادر الى النمسا لمواصلة معسكره الاستعدادي
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
باكو، 20 يونيو، أذرتاج
اختتم نادي قره باغ أغدام المرحلة المحلية من معسكره الاستعدادي للموسم الجديد في العاصمة باكو.
وغادر النادي الليلة الى النمسا لمواصلة معسكره الاستعدادي ويخطط تنظيم 3 مباريات ودية ضمن معسكره النمساوي.
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