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    رياضة


    قره باغ أغدام يغادر الى النمسا لمواصلة معسكره الاستعدادي

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٧]

    باكو، 20 يونيو، أذرتاج

    اختتم نادي قره باغ أغدام المرحلة المحلية من معسكره الاستعدادي للموسم الجديد في العاصمة باكو.

    وغادر النادي الليلة الى النمسا لمواصلة معسكره الاستعدادي ويخطط تنظيم 3 مباريات ودية ضمن معسكره النمساوي.

     

     

    AZERTAG.AZ :قره باغ أغدام يغادر الى النمسا لمواصلة معسكره الاستعدادي
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